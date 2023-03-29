Индийская авиакомпания объяснила полеты над РФ фразой «так дуют ветры»

Индийский авиаперевозчик Air India продолжит совершать полеты над территорией России, потому что «так дуют ветры», сообщил генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон. Об этом пишет The Daily Telegraph.

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Как объяснил руководитель, перевозчик продолжит полеты над РФ, в том числе после планируемого расширения деятельности. Журналист упрекнул его в том, что компания будет платить крупные суммы в российский бюджет за авиатранзит над территорией РФ. Бизнесмен в ответ на эту фразу напомнил, что страны Европы продолжают покупать российские нефть и газ, несмотря на продолжающуюся на Украине спецоперацию.

Глава авиакомпании заявил, что такой маршрут наиболее экономичный, в том числе из-за того, как дуют ветры. «Компания открыта для полетов над Россией в Великобританию и США, если так будут дуть ветры и это будет наиболее экономично», — подчеркнул он.