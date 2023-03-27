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1 час назад

Bloomberg: власти Китая хотят вернуть основателя Alibaba на родину

Лера Букина

Власти Китая пытались добиться возвращения основателя компании Alibaba и финтеха Ant Group Джека Ма в страну, который покинул ее после того, как раскритиковал решение Пекина отменить IPO Ant Group. Об этом пишет Bloobmerg со ссылкой на собственные источники.

Bloomberg: власти Китая хотят вернуть основателя Alibaba на родину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они указали на то, что власти обращались к Ма с просьбой вернуться и продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу.

При этом, по словам собеседников, сам бизнесмен остается за рубежом. Он сфокусировался на исследованиях сельскохозяйственных технологий, добавили они.

Агентство также отмечает, что предприниматель поставил руководство Ant Group и Alibaba в известность по поводу отсутствия планов возвращаться в Китай. Однако, как пишет автор публикации, бизнесмен «привержен их успеху даже на расстоянии».

В статье также говорится о подрыве стремления КНР к развитию частного бизнеса из-за позиции Ма.

IPO Ant Group готовилась к проведению в 2020 году самого большое IPO в истории. Она собиралась разместить акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах. Размещение отменили за несколько дней до начала из-за позиции властей КНР. Ма выступил с критикой и покинул страну.

Компании,Джек Ма,Alibaba,
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