Bloomberg: власти Китая хотят вернуть основателя Alibaba на родину

Власти Китая пытались добиться возвращения основателя компании Alibaba и финтеха Ant Group Джека Ма в страну, который покинул ее после того, как раскритиковал решение Пекина отменить IPO Ant Group. Об этом пишет Bloobmerg со ссылкой на собственные источники.

Они указали на то, что власти обращались к Ма с просьбой вернуться и продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу.

При этом, по словам собеседников, сам бизнесмен остается за рубежом. Он сфокусировался на исследованиях сельскохозяйственных технологий, добавили они.

Агентство также отмечает, что предприниматель поставил руководство Ant Group и Alibaba в известность по поводу отсутствия планов возвращаться в Китай. Однако, как пишет автор публикации, бизнесмен «привержен их успеху даже на расстоянии».

В статье также говорится о подрыве стремления КНР к развитию частного бизнеса из-за позиции Ма.