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32 минуты назад

Российские банки могут обязать блокировать интернет-подписки

Лера Букина

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сочла необходимым обязать кредитные организации блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента, сообщают «Известия».

Российские банки могут обязать блокировать интернет-подписки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение было направлено в Банк России. Из письма ОПИ следует, что в стране зафиксирован рост онлайн-продаж товаров и услуг. На этом фоне, как отмечается в нем, возрастает количество операций по запросам злоумышленников. Речь идет также о недобросовестных предпринимателях. Ситуация может коснуться крупнейших интернет-площадок и популярных медиасервисов, отмечает ОПИ.

«Особую роль здесь играют подписки, которые предполагают продление платежей, однако отписаться от них не всегда возможно», - подчеркивают в организации.

В обращении говорится, что россиянам в итоге приходится обращаться в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Сотрудники предлагают перевыпуск карты, а не аннулирование последующих требований недобросовестного получателя, говорится в письме. Так, россияне сталкиваются с неоправданными сложностями. В частности, речь идеи о дополнительных расходах.

ОПИ выступает за введение дополнительных требований к банкам. Она считает, что нужно прямо закрепить норму о том, что они не вправе отказывать плательщику в отзыве акцепта на списания и не должны осуществлять перевод денежных средств по требованию получателя.

В прошлом году Центробанк рекомендовал банкам блокировать онлайн-доступ к счету клиентов, которые подозреваются в мошенничестве.

Компании,Банк России,
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