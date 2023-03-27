Назван срок перезапуска бывшей фабрики IKEA в Новгороде

Компания «Инвест Плюс» готовится к скорому запуску производства на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области. Это будет сделано в ближайшее 2-3 месяца, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО «Икеа Индастри Новгород» как минимум в течение 12 месяцев.
Гендиректор и совладелец группы компаний «Слотекс» Вадим Осипов (бенефициарный владельц ООО «Инвест Плюс») указал на заинтересованность компании в скорейшем возобновлении производства на фабрике.
Он отметил, что целью фирмы является возвращение востребованной и качественной продукции новгородского завода на рынок РФ.
Производственная мощность завода по выпуску ламинированных древесно-стружечных плит - свыше 500 тыс. куб. м шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели - более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.
Ранее новый владелец выпускавших продукцию для IKEA заводов Русал Семенюк заявил, что сделка по приобретению основных производственных активов шведской группы Ingka является исторической. Речь идет о мощностях в Ленинградской и Кировских областях. По словам Семенюка, на заводах приступят к производству, в частности, мебели для школ.