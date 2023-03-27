Назван срок перезапуска бывшей фабрики IKEA в Новгороде

Компания «Инвест Плюс» готовится к скорому запуску производства на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области. Это будет сделано в ближайшее 2-3 месяца, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО «Икеа Индастри Новгород» как минимум в течение 12 месяцев.

Гендиректор и совладелец группы компаний «Слотекс» Вадим Осипов (бенефициарный владельц ООО «Инвест Плюс») указал на заинтересованность компании в скорейшем возобновлении производства на фабрике.

Он отметил, что целью фирмы является возвращение востребованной и качественной продукции новгородского завода на рынок РФ.

Производственная мощность завода по выпуску ламинированных древесно-стружечных плит - свыше 500 тыс. куб. м шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели - более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.