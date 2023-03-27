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1 час назад

Райффайзенбанк с 3 апреля изменит условия валютных переводов для частных клиентов

ТАССиещё 7

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность переводов в долларах для некоторых частных клиентов, а также повысит для физлиц минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Фото: ТАССТАСС

"С 3 апреля 2023 года меняются условия валютных переводов для частных клиентов. Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Переводы в других валютах по-прежнему доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов. Также с 3 апреля повышается минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро - она составит 20 тыс. в валюте перевода при оформлении через "Райффайзен-онлайн" и в отделении банка", - сказано в сообщении.

При этом в других валютах минимальные суммы по переводам остаются прежними. Это 10 тыс. фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тыс. юаней и 1 млн иен.

"Меры необходимы, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей. В постоянно меняющихся условиях мы стремимся обеспечивать безопасный сервис для своих клиентов", - пояснили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка.

Компании,Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,
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