Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц

"С 3 апреля 2023 года меняются условия валютных переводов для частных клиентов. Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Переводы в других валютах по-прежнему доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов. Также с 3 апреля повышается минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро - она составит 20 тыс. в валюте перевода при оформлении через "Райффайзен-онлайн" и в отделении банка", - сказано в сообщении.