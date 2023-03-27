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24 минуты назад

Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов

Лера Букина

Райффайзенбанк анонсировал введение ограничений на переводы в долларах для ряда частных клиентов, а также повышение для физлиц минимального порога по переводам в долларах и евро в другие кредитные организации. Меры вступят в силу с 3 апреля, сообщил банк.

Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что возможность осуществлять переводы в долларах США в другие банки будет только у клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. В сообщении также говорится, что переводы в других валютах могут осуществлять все клиентам с учетом установленных лимитов.

Минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро составит 20 тыс. в валюте перевода при оформлении через «Райффайзен-онлайн» и в отделении банка.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о прекращении приема долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. Тогда данный шаг пресс-служба объяснила изменением потребностей клиентов.

В конце прошлого года Райффайзенбанк решил скорректировать условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальную сумму каждого перевода установили на уровне $5 тыс.

Компании,Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,
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