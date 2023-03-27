Онлайн-ретейлер Wildberries изменит условия для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по просьбе участников согласительной комиссии, в частности, размер вознаграждения будет уменьшен. Об этом говорится в сообщении компании.
Там отмечают, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских пунктов выдачи заказов в ходе работы созданной согласительной комиссии. Партнеры ретейлера выразили обеспокоенность появлением все большего количества новых ПВЗ, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов, что уменьшает поток клиентов и снижает выручку ранее открытых пунктов выдачи, а также приводит к случаям недобросовестной конкуренции. Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости или снизить процент платы от выручки для новых пунктов выдачи.
"Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания Wildberries приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи, речь идет о вознаграждении пунктам выдачи заказов за выдаваемые товары, и для новых пунктов оно будет уменьшено", - говорится в сообщении.
После завершения пилотного периода компания встретится с "новыми" и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь, добавляется в материале.