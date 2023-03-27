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1 час назад

Wildberries изменит условия для новых пунктов выдачи по просьбе согласительной комиссии

ТАССиещё 1

Онлайн-ретейлер Wildberries изменит условия для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по просьбе участников согласительной комиссии, в частности, размер вознаграждения будет уменьшен. Об этом говорится в сообщении компании.

Там отмечают, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских пунктов выдачи заказов в ходе работы созданной согласительной комиссии. Партнеры ретейлера выразили обеспокоенность появлением все большего количества новых ПВЗ, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов, что уменьшает поток клиентов и снижает выручку ранее открытых пунктов выдачи, а также приводит к случаям недобросовестной конкуренции. Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости или снизить процент платы от выручки для новых пунктов выдачи.

В Минтруде дали совет Wildberries

"Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания Wildberries приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи, речь идет о вознаграждении пунктам выдачи заказов за выдаваемые товары, и для новых пунктов оно будет уменьшено", - говорится в сообщении.

После завершения пилотного периода компания встретится с "новыми" и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь, добавляется в материале.

Компании,Минтруд России,
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