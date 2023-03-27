Компании из недружественных стран обяжут платить за выход из активов РФ

При выходе из российских активов компании из недружественных стран будут обязаны выплачивать от пяти до десяти процентов их стоимости. С соответствующей идеей в понедельник, 27 марта, выступили в Министерстве финансов России.

Совершать выплату необходимо будет в случае продажи российских активов с дисконтом в 90 процентов и более. В таком случае иностранная компания должна будет заплатить десять процентов от рыночной стоимости.

Если продажа осуществляется без дисконта, то компания должна будет выплатить пять процентов, следует из опубликованного на сайте Минфина документа.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран. Речь идет в том числе об акциях и облигациях, купленных у недружественных нерезидентов и зачисленных на счет в отечественном депозитарии.