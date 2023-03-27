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1 час назад

«Яндекс» урегулировал разбирательство на 345 миллионов

Елена Прошина

Пресс-служба сервиса «Яндекс Маркет» сообщила, что Арбитражный суд Москвы прекратил разбирательство на 345,7 миллионов рублей между компанией и управляющим логопарка «Софьино». Об этом пишет ТАСС.

«Яндекс» урегулировал разбирательство на 345 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом представитель «Яндекс Маркета» подчеркнул, что вопрос был урегулирован. Дополнительных деталей в пресс-службе не раскрыли.

Напомним, что в октябре 2022 года управляющая компания (УК) «АТ-менеджмент», владеющая логопарком «Софьино», заявила через суд требования к «Яндексу» в 345,7 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе, на момент подачи заявления «Яндекс Маркет» не знал содержание иска, а контакты с истцом велись в обычном порядке.

Ранее «Яндекс Такси» выпустил сериал про работу сервиса.

Компании,Яндекс,
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