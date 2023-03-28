Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
39 минут назад

На активы производителя Persil в России нашелся покупатель

Lenta.ruиещё 2

Сделка по продаже бизнеса немецкого химико-промышленного концерна Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России в настоящее время находится на завершающей стадии. На активы компании нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

На активы производителя Persil в России нашелся покупатель
Фото: ТАССТАСС

На 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки пока не названа.

Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Согласно договору, немецкая компания будет иметь возможность обратного выкупа заводов. На заводах планируется продолжить выпуск продукции под брендами Henkel.

Компании из недружественных стран обяжут платить за выход из активов РФ

Компании,Иван Таврин,Егор Кульков,Виктор Харитонин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий