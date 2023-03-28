На активы производителя Persil в России нашелся покупатель

Сделка по продаже бизнеса немецкого химико-промышленного концерна Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России в настоящее время находится на завершающей стадии. На активы компании нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
На 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки пока не названа.
Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Согласно договору, немецкая компания будет иметь возможность обратного выкупа заводов. На заводах планируется продолжить выпуск продукции под брендами Henkel.