На активы производителя Persil в России нашелся покупатель

Сделка по продаже бизнеса немецкого химико-промышленного концерна Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России в настоящее время находится на завершающей стадии. На активы компании нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.