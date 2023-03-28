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1 час назад

Henkel нашел покупателей на активы в России

Лера Букина

Продажа российских активов немецкой компании Henkel, производящей чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk и «Пемолюкс», находятся на финальной стадии. Однако стороны пока не подписали соглашение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя фирмы.

Он не раскрыл, кто является покупателем. По словам собеседника, который знаком с деталями сделки, претендентами на приобретение заводов являются инвестиционная компания Kismet Capital Ивана Таврина, консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Всего будут переданы 11 предприятий.

Акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel, заявили два источника издания. Они уже получили одобрение со стороны правительственной комиссии, добавили они.

Один из источников отметил, что в договоре прописан пункт о возможности обратного выкупа заводов. В публикации отмечается, что на них будут и дальше выпускать продукцию под брендами Henkel.

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О том, что компания решила прекратить деятельность в России, стало известно весной прошлого года. Российское подразделение сейчас функционирует как самостоятельная компания. Бренд носит название LAB Industries.

Компании,Иван Таврин,Фармстандарт,
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