На Кубе откроют торговый дом для продажи российских товаров

На Кубе откроют специальный торговый дом, который будет служить каналом для продажи российских товаров. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета «Россия – Куба» Борис Титов в ходе встречи с послом Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, передает «Прайм».

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Он указал на получение предварительного согласия с кубинской стороны. Продавать будут пищевую продукцию, бытовую химию и многое другое, отметил Титов. Он обратил внимание на то, что многие российские производители заинтересованы в продвижении своей продукции на Кубе.

Отмечается, что стороны собираются создать так называемый Русмаркет. Это будет совместное предприятие с кубинской государственной корпорацией CIMEX. По словам Титова, российская сторона рассчитывает на то, что новый торговый дом станет единым оптовым импортером продукции. Вероятно, он будет самостоятельно определять цены на розничном рынке в стране, добавил он.

За счет контракта с определенными параметрами, который стороны намерены подписать, решение непростых вопросов с логистикой сдвинется с места, указал Титов.