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59 минут назад

"Яндекс" начал тестировать свой сервис такси в Перу

ТАСС

"Яндекс" начал тестировать работу своего международного сервиса такси под брендом Yango в Южной Америке - в Перу, свидетельствуют данные мировой карты "Яндекс Такси". В пресс-службе сервиса подтвердили ТАСС тестовый запуск услуги.

«Яндекс» начал тестировать свой сервис такси в Перу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно карте, заказ автомобиля возможен в Лиме, а также в близлежащих городах одноименной провинции. Оплатить поездку можно как банковской картой, так и наличными. Как и в случае с первичными тестами в других странах, количество видимых на карте подключенных к сервису машин сейчас ограничено.

В феврале "Яндекс" тестировал работу Yango в Мозамбике и Намибии. Информация об этих странах уже добавлена на официальный сайт Yango. Порядка пяти месяцев назад "Яндекс" тестировал сервис такси в Алжире. В сентябре 2022 года Yango уже тестировался в Дубае.

На сайте Yango сейчас сообщается, что сервис работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Финляндии, Гане, Израиле, Норвегии, Сенегале и Замбии. Вместе с Намибией и Мозамбиком, которые также указаны там, а также Алжиром и Перу, это 17 государств.

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