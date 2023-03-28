Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

FT: около 2000 иностранных компаний намерены уйти с российского рынка

Около двух тысяч заявок на уход иностранных компаний из России ожидают одобрения от российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

Около 2000 иностранных компаний захотели уйти из России
© РИА Новости

По данным издания, решение российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям об обязательном сборе с продажи активов «недружественных» нерезидентов может затронуть сотни западных компаний, которые заявили о своих планах уйти из РФ, но еще не завершили свой выход. Из примерно 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали свои активы.

«Некоторые просто решили остаться. Многие другие пытались уйти, но оказались в ловушке длительного и запутанного процесса, поскольку каждая сделка должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям», — говорится в публикации.

По словам участника одного из текущих переговорных процессов о выходе, правительственная комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.

Ранее правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела сбор с продажи активов «недружественных» нерезидентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий