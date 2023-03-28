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36 минут назад

Alibaba проведет крупнейшую реорганизацию бизнеса с момента создания

ТАСС

Мировой лидер онлайн-торговли корпорация Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании, которая была основана Джеком Ма более двух десятилетий назад в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Об этом говорится в сообщении на официальном информационном портале компании.

Alibaba проведет крупнейшую реорганизацию бизнеса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корпорация реорганизует свой бизнес, создав шесть независимых подразделений: облачные технологии Cloud Intelligence Group, электронная коммерция Taobao-Tmall, интеллектуальные логистические операции Cainiao, группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, отдел цифровых медиа и индустрии развлечений. При этом, как указали в компании, статус ее листинга на фондовых биржах в Нью-Йорке и Гонконге останется неизменным.

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Данный холдинг возглавит председатель совета директоров Alibaba Дэниел Чжан (китайское имя Чжан Юн), но он передаст все операционные решения, связанные с наймом и увольнением сотрудников, исследованиями, прибылью и убытками руководителям каждого подразделения. Кроме того, он будет курировать направление интеллектуальных облачных технологий.

"Эта трансформация позволит всему нашему бизнесу стать более гибким, улучшить процесс принятия решений и быстрее реагировать на изменения рынка", - приводится на портале выдержка из письма Дэниела Чжана.

"Рынок - лучшая лакмусовая бумажка. Каждая бизнес-группа и компания смогут независимо проводить привлечение капитала и IPO, когда они будут готовы", - добавил он.

Согласно отчету компании, в 2022-м финансовом году (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года, прим. ТАСС) общая выручка выросла на 19% в годовом выражении и составила 853,062 млрд юаней (около $125,4 млрд). Прибыль за указанный период снизилась на 59%, до 61,959 млрд юаней (около $9,1 млрд).

В начале августа прошлого года появилась информация, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США включила акции Alibaba в список китайских компаний, которым может грозить делистинг. Alibaba, в свою очередь, выступила с заявлением, что предпримет все необходимые шаги, чтобы сохранить свои позиции на фондовых рынках в Нью-Йорке и Гонконге.

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