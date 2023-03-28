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1 час назад

Во Франции идут обыски в крупных банках

Лера Букина

Во Франции проводят обыски в крупных банках из-за уклонения от уплаты налогов. Это коснулось финансовых организаций данной страны и Великобритании, сообщает газета Monde.

Власти Франции провели обыски в офисах крупных банков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британском гиганте HSBC. Их подозревают в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Информация об обысках была подтверждена национальной финансовой прокуратурой и представителем банка Societe General, передает агентство Reuters.

Как указывает Monde, обыски начали проводить в первой половине дня вторника. В данному процессу подключили более 150 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров.

Подчеркивается, что обыски были инициированы из-за финансовой схемы «CumCum». Она дает возможность с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.

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