Власти Франции провели обыски в офисах крупных банков

Во Франции проводят обыски в крупных банках из-за уклонения от уплаты налогов. Это коснулось финансовых организаций данной страны и Великобритании, сообщает газета Monde.

Речь идет о Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британском гиганте HSBC. Их подозревают в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Информация об обысках была подтверждена национальной финансовой прокуратурой и представителем банка Societe General, передает агентство Reuters.

Как указывает Monde, обыски начали проводить в первой половине дня вторника. В данному процессу подключили более 150 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров.