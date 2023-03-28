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7 минут назад

«Газпром» остановил поставки по «Силе Сибири»

Lenta.ru

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай остановлены из-за планового профилактического ремонта. Об этом «Газпрома». Работы продлятся с 28 марта по 4 апреля.

«Газпром» временно остановил поставки по «Силе Сибири»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Договор с компанией CNPC на поставку газа предусматривает профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью.

В этом месяце, накануне визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву, президент России Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» назвал соглашение о газопроводе «Сила Сибири» сделкой века.

В ходе встречи главы государств в том числе обсуждали строительство еще одного газопровода, который предварительно будет называться «Сила Сибири-2». Каких-либо конкретных документов по этому поводу подписано не было, в комментарии Си Цзиньпина тема также не поднималась.

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года. На максимальную мощность в 38 миллиардов кубометров газопровод должен выйти в 2027 году. Ранее предполагалось, что обеспечить поставки в таком объеме удастся уже в 2024 году. В 2023-м ожидается поставка 22 миллиардов кубометров. Формула стоимости топлива, который по маршруту получает китайская сторона, не раскрывается.

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