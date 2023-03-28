«Газпром» временно остановил поставки по «Силе Сибири»

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай остановлены из-за планового профилактического ремонта. Об этом «Газпрома». Работы продлятся с 28 марта по 4 апреля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Договор с компанией CNPC на поставку газа предусматривает профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью.

В этом месяце, накануне визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву, президент России Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» назвал соглашение о газопроводе «Сила Сибири» сделкой века.

В ходе встречи главы государств в том числе обсуждали строительство еще одного газопровода, который предварительно будет называться «Сила Сибири-2». Каких-либо конкретных документов по этому поводу подписано не было, в комментарии Си Цзиньпина тема также не поднималась.