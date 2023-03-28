«Росатом» запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

«Росатом» собирается запустить новое производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области. С таким заявлением во вторник, 28 марта, выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
— Мы вот с Алексеем Юрьевичем (А.Ю. Русских, губернатор Ульяновской области — прим. ред.) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионах присутствия, новое совместное производство ветролопастей, — сообщил Лихачев.
Гендиректор «Росатома» добавил, что таким образом получится полностью удовлетворить запросы на лопасти на рынке России. Кроме того, продукция предприятия будет активно экспортироваться в другие страны, передает РИА Новости.
Производить лопасти планируют на площадке завода «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», который закрылся в прошлом году. Ранее там выпускались композитные лопасти для турбин ветрогенераторов. Планируется задействовать не только саму площадку, но и уже подготовленных сотрудников.
Россия вошла в четверку мировых лидеров в области производства композитных материалов, рассказал Алексей Лихачев. Он отметил, что страна находится на одном уровне с США, Японией, Западной Европой. К 2030 году Россия сможет стать мировым лидером в области композитного производства.