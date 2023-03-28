«Росатом» запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

«Росатом» собирается запустить новое производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области. С таким заявлением во вторник, 28 марта, выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

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— Мы вот с Алексеем Юрьевичем (А.Ю. Русских, губернатор Ульяновской области — прим. ред.) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионах присутствия, новое совместное производство ветролопастей, — сообщил Лихачев.

Гендиректор «Росатома» добавил, что таким образом получится полностью удовлетворить запросы на лопасти на рынке России. Кроме того, продукция предприятия будет активно экспортироваться в другие страны, передает РИА Новости.

Производить лопасти планируют на площадке завода «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», который закрылся в прошлом году. Ранее там выпускались композитные лопасти для турбин ветрогенераторов. Планируется задействовать не только саму площадку, но и уже подготовленных сотрудников.