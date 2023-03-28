Представители отрасли рассказали о ситуации с Henkel

Основатели фонда "Эльбрус капитал" не имеют отношения к сделке с Henkel, сообщил представитель компании Илья Новохатский. Однако источник, близкий к переговорному процессу отметил, что в них участвует в качестве физического лица третий основатель компании - Дмитрий Крюков.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. 11 заводов компании может купить инвесторы "Эльбрус капитал", Kismet Capital и "Фармстандарт".
Смена владельцев не должна отразиться на качестве выпускаемой продукции, считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
"Имеющийся опыт перехода зарубежных производителей потребительских товаров к российским собственникам говорит о том, что в этом случае стандарты качества производства сохраняются, продолжает работать профессиональная команда и перебоев с поставками продукции в торговые сети не возникает. Это хороший знак для потребителя и развития конкурентной среды. Вопрос сохранения брендов - это предмет соглашения между покупателями и продавцом, но если возникнет необходимость ребрендинга, то потребитель уже к этому подготовлен - в магазинах произошла значительная ротация брендов, и в первую очередь покупатели обращают внимание на цену и состав продукта", - рассказал Караваев.
По мнению исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, для покупателей перемены могут остаться незамеченными несмотря на то, что бренды Henkel занимают значимую долю рынка.
"Если бренды перейдут новым владельцам вместе с производственными площадками, время покажет решение новых владельцев, но в целом, представляется логичным продолжать их выпуск, также используя налаженные прибыльные каналы сбыта. Сильный производственный и научный коллектив заводов может и успешно справиться с запуском новых продуктовых линеек, их успешные продажи будут зависеть только от усилий в продвижение их на рынке", - отметила Скоробогатова.
Henkel объявила о прекращении деятельности в России в апреле прошлого года. Российский бизнес приносил группе около $1,06 млрд в год. С 1 января 2023 года российское подразделение начало работать как самостоятельная компания под названием LAB Industries.
"РГ" направила запросы в Минпромторг, LAB Industries, "Фармстандарт", Kismet Capital. На момент написания статьи пресс-службы организаций не ответили.