Представители отрасли рассказали о ситуации с Henkel

"Имеющийся опыт перехода зарубежных производителей потребительских товаров к российским собственникам говорит о том, что в этом случае стандарты качества производства сохраняются, продолжает работать профессиональная команда и перебоев с поставками продукции в торговые сети не возникает. Это хороший знак для потребителя и развития конкурентной среды. Вопрос сохранения брендов - это предмет соглашения между покупателями и продавцом, но если возникнет необходимость ребрендинга, то потребитель уже к этому подготовлен - в магазинах произошла значительная ротация брендов, и в первую очередь покупатели обращают внимание на цену и состав продукта", - рассказал Караваев.