В России предложили размещать МФЦ и «Почту России» в ТЦ

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В материале указывается, что предпосылкой к такой идее стало падение финансовых показателей посещаемости моллов и отток покупателей.

Как предположили в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ), это предложение позволит привлечь дополнительный приток посетителей в торговые центры. При этом МФЦ и «Почта России» смогут предоставить более выгодные предложения по аренде.

«Появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», — заявил руководитель СТЦ Павел Люлин.

В Минпромторге указали, что уже отправили наилучшие практики поддержки отрасли торговой недвижимости в регионы.

Ранее аналитики «1С-Рарус» сообщили, что посещаемость торговых центров в регионах России в январе 2023 года начала расти, но в Москве до сих пор сохраняются отрицательные показатели.