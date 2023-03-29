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40 минут назад

В России предложили размещать МФЦ и «Почту России» в ТЦ

Газета.Ruиещё 5

Министерство промышленности и торговли России предложил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций инициативу о размещении многофункциональных центров (МФЦ) и отделений «Почты России» на свободных участках в торговых центрах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.

В России предложили размещать МФЦ и «Почту России» в ТЦ
Фото: ТАССТАСС

В материале указывается, что предпосылкой к такой идее стало падение финансовых показателей посещаемости моллов и отток покупателей.

Как предположили в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ), это предложение позволит привлечь дополнительный приток посетителей в торговые центры. При этом МФЦ и «Почта России» смогут предоставить более выгодные предложения по аренде.

«Появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», — заявил руководитель СТЦ Павел Люлин.

В Минпромторге указали, что уже отправили наилучшие практики поддержки отрасли торговой недвижимости в регионы.

Ранее аналитики «1С-Рарус» сообщили, что посещаемость торговых центров в регионах России в январе 2023 года начала расти, но в Москве до сих пор сохраняются отрицательные показатели.

До этого сообщалось, что российские торговые центры показывают хорошую заполняемость, несмотря на тот факт, что 200 из них выставлены на продажу. Спрос на помещения и открытия магазинов остается стабильным, а покупательская активность остается далека от уровня 2019 года. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году борьба за покупателя усилится.

Компании,Минкомсвязь РФ,Почта России,Минпромторг,
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