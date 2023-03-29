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19 минут назад

Названы последствия банковского кризиса в США и Европе

Lenta.ru

Управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин прокомментировал ситуацию в банковской сфере Европы и США. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Названы последствия банковского кризиса в США и Европе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт объяснил, что кризис в Европе и США вызван реализацией процентного риска, который базируется на повышении основных учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами. Некоторые из них оказались «слишком неосторожными» с подобными инструментами.

«Поэтому мы, скорее всего, увидим рецессию в западных экономиках — масштабную по географии. Инфляция не замедлится без рецессии, все зависит от сценариев развития ситуации. Пока мы видим лишь "первые ласточки" в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском», — подчеркнул аналитик.

По мнению Сусина, длительность разрешения кризиса зависит от того, сколько времени базовые ставки будут оставаться высокими. На данный момент проблема не решена: появились риски финансовой стабильности, однако инфляция по-прежнему высокая.

Байден заявил о взятии властями под контроль банковского кризиса в США

Банковский кризис на Западе стал обсуждаться после закрытия ряда крупных организаций. Сначала сообщалось о банкротстве американского Silicon Valley Bank, что стало его крупнейшим крахом в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse.

Компании,Егор Сусин,
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