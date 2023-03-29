Кризисные явления в США и европейских странах возникли на фоне реализации процентного риска, заявил РИА Новости управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Речь идет о повышении основных учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами, уточнил он. Собеседник указал на то, что некоторые государства не были осмотрительными.

В этой связи, по словам аналитика, с большой долей вероятности в западных экономиках ожидается рецессия. И она будет «масштабной по географии», указал он. Инфляция без рецессии замедляться не будет, подчеркнул эксперт. Сейчас, по словам Сусина, наблюдаются «первые ласточки» в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском.

Он также указал на появление рисков финансовой стабильности. Вместе с тем уровень инфляции все еще является высоким, добавил специалист.