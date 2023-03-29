Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
38 минут назад

Эксперт назвал последствия банковского кризиса в США и Европе

Лера Букина

Кризисные явления в США и европейских странах возникли на фоне реализации процентного риска, заявил РИА Новости управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Речь идет о повышении основных учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами, уточнил он. Собеседник указал на то, что некоторые государства не были осмотрительными.

В этой связи, по словам аналитика, с большой долей вероятности в западных экономиках ожидается рецессия. И она будет «масштабной по географии», указал он. Инфляция без рецессии замедляться не будет, подчеркнул эксперт. Сейчас, по словам Сусина, наблюдаются «первые ласточки» в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском.

Он также указал на появление рисков финансовой стабильности. Вместе с тем уровень инфляции все еще является высоким, добавил специалист.

Байден заявил о взятии властями под контроль банковского кризиса в США

Крупнейший Silicon Valley Bank (SVB), основанный в 1983 году, был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США. После этого завершили свою деятельность банки Silvergate и Signature Bank. У швейцарского Credit Suisse также возникли проблемы. На этом фоне на Западе начали обсуждать банковский кризис.

Компании,Егор Сусин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий