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В Eli Lilly нашли способ поставлять жизненно важные препараты в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly продолжает осуществлять поставки в РФ препаратов, которые входят в перечень жизненно важных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства фирмы.

В Eli Lilly нашли способ поставлять жизненно важные препараты в Россию
© РИА Новости

Фармкомпании удалось заключить соглашение с компанией Swixx Biopharma, предполагающее, в частности, передачу прав на импорт продуктов компании и их реализацию на территории России. Кроме того, документ позволяет обеспечивать выполнение текущих обязательств в отношении локального производства.

В компании подчеркнули, что благодаря данному соглашению она будет и дальше направлять в страну жизненно важные лекарственные препараты для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.

Ранее СМИ сообщили, что власти Индии приняли решение аннулировать лицензии 18 фармацевтических компаний. Отмечалось, что они обратились к ним с призывом остановить производство препаратов. Подчеркивалось, что меру приняли в рамках кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств.

В пресс-службе Росздравнадзора, в свою очередь, заявили, что система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов.

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