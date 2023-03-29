Экс-глава UBS вернется на пост из-за покупки Credit Suisse

Банк UBS Group AG повторно нанял на пост бывшего генерального директора Серджио Эрмотти для управления поглощением банка Credit Suisse, что было довольно неожиданным шагом, пишет Reuters.

UBS решил использовать опыт Эрмотти в восстановлении банка после мирового финансового кризиса. Эрмотти известен как бывший трейдер, ставший специалистом по решению корпоративных проблем. Однако ему придется столкнуться с трудной задачей — увольнения тысяч сотрудников, сокращения инвестиционного подразделения Credit Suisse и заверения богатых людей мира в том, что UBS остается для них надежной гаванью.

Эрмотти возглавит банк с 5 апреля. До этого он был исполнительным директором UBS с 2011 по 2020 год.

UBS купил конкурирующий швейцарский банк Credit Suisse в результате слияния, организованного швейцарскими властями для предотвращения банковского кризиса.

Эта сделка сделала UBS единственным глобальным банком, которому оказало поддержку государство на сумму примерно 260 млрд франков ($170 млрд) в виде государственных займов и гарантий, что делает швейцарскую экономику более зависимой от одного кредитора.

Акции UBS выросли на 2,2% в начале торгов.