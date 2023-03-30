Wildberries будет снимать с продажи товары с плохими отзывами

Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом. Чтобы оставаться на маркетплейсе, они должны получать не менее трёх из пяти возможных баллов, сообщает «РИА Новости».

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Основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей. Товары с плохим отзывом и низким рейтингом будут убираться с платформы и возвращаться продавцу. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

Также Wildberries сообщила, что усилила контроль за наличием маркировки на товарах.