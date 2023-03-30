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26 минут назад

Wildberries будет убирать с продажи товары с плохими отзывами

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Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом. Чтобы оставаться на маркетплейсе, они должны получать не менее трёх из пяти возможных баллов, сообщает «РИА Новости».

Wildberries будет снимать с продажи товары с плохими отзывами
Фото: ТАССТАСС

Основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей. Товары с плохим отзывом и низким рейтингом будут убираться с платформы и возвращаться продавцу. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

Забастовка сотрудников Wildberries началась по всей стране

Также Wildberries сообщила, что усилила контроль за наличием маркировки на товарах.

Ранее маркетплейс сообщил о тестировании дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов. Это связано с тем, что «рынок самовывозов сильно перегрет» — новые пункты размещаются слишком близко к существующим.

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