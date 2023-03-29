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1 час назад

В 2023 году в РФ появилось пять новых турецких брендов

Елена Прошина

По итогам I квартала 2023 года на рынок РФ вышли пять новых турецких брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование NF Group.

В 2023 году в РФ появилось пять новых турецких брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе уточняется, что новые турецкие ретейлеры представлены в профилях «одежда и обувь» и «товары для дома» и «средний» и «выше среднего» ценовой сегменты. В 2023 году в РФ открылись NetWork, Club, Madame Coco, AC&Co, Loft (Colin's). Первые точки этих магазинов появились в таких торговых центрах Москвы, как «Авиапарк», «Метрополис» и «Афимолл сити».

В NF Group также указали, что до конца 2023 года на рынок РФ должны выйти еще не менее четырех новых игроков, в том числе белорусский Swed House.

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