В 2023 году в РФ появилось пять новых турецких брендов

По итогам I квартала 2023 года на рынок РФ вышли пять новых турецких брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование NF Group.

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В документе уточняется, что новые турецкие ретейлеры представлены в профилях «одежда и обувь» и «товары для дома» и «средний» и «выше среднего» ценовой сегменты. В 2023 году в РФ открылись NetWork, Club, Madame Coco, AC&Co, Loft (Colin's). Первые точки этих магазинов появились в таких торговых центрах Москвы, как «Авиапарк», «Метрополис» и «Афимолл сити».