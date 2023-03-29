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59 минут назад

ЦБ: трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое

Елена Прошина

Трафик Системы передачи финансовых сообщений Центробанка России, который является аналогом SWIFT, в 2022 году вырос более чем втрое. Об этом говорится в годовом отчете ЦБ.

ЦБ: трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза», — сказано в тексте.

Отмечается, что в 2022 году к российской системе подключились 130 банков и компаний, услугами которых пользуются 462 организации. Среди них 106 нерезидентов из более чем десяти стран, в том числе три азербайджанских банка.

Напомним, что СПФС начали создавать в 2014 году, когда к РФ присоединился Крым. Такая потребность возникла из-за первых сообщений о возможности отключения России от SWIFT за границей в качестве санкций.

Компании,Банк России,
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