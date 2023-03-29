ЦБ: трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое

Трафик Системы передачи финансовых сообщений Центробанка России, который является аналогом SWIFT, в 2022 году вырос более чем втрое. Об этом говорится в годовом отчете ЦБ.

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«По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза», — сказано в тексте.

Отмечается, что в 2022 году к российской системе подключились 130 банков и компаний, услугами которых пользуются 462 организации. Среди них 106 нерезидентов из более чем десяти стран, в том числе три азербайджанских банка.