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Стало известно об уходе из России иностранного экспортера зерна

Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники. В российском представительстве компании от комментариев отказались.

Стало известно об уходе из России иностранного экспортера зерна
© viterra.com

Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить об этом решении в ближайшее время, — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что швейцарский трейдер Glencore отказался продлевать сделку с РУСАЛом на $16 млрд на закупку алюминия, сообщил гендиректор фирмы Гэри Нейгла. Отмечается, что срок договора истекает в 2024 году и позиция компании может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России, однако директор по внешним связям Лола Сатторова заявила NEWS.ru, что все точки продолжат работу в обычном режиме, сотрудники и обязательства перед партнерами будут сохранены.

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