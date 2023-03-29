$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

АЭС "Дукованы" в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из РФ

Газета.Ru

АЭС «Дукованы» в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из России и с 2024 года будет получать его от американской компании Westinghouse, сообщает телеканал ČTK.

АЭС "Дукованы" в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт рассчитан на 15 лет, отмечает телеканал. Почти 40 лет до этого АЭС «Дукованы» получала ядерное топливо из СССР, а затем из России.

Ранее польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это результат диверсификации поставок, которая проводится с 2015 года, заверяют в концерне. Если будут введены новые санкции на поставки нефти из России, ORLEN готов полностью отказаться от сырья из РФ.

Замминистра по контролю за государственными активами Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году страна импортировала морским путем как минимум 14 млн тонн угля, тем самым достигнув полной независимости от поставок из РФ.

Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий