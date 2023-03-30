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34 минуты назад

В РБК узнали о планах компании МТС объявить о полномасштабном ребрендинге

ТАССиещё 11

МТС в четверг объявит о полномасштабном ребрендинге, компания планирует отказаться от своего главного символа - яйца. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

МТС уберет со своего логотипа яйцо
Фото: ТАССТАСС

По сообщению издания, на новом логотипе МТС больше не будет изображения яйца, его планируется заменить на красный квадрат с буквами М, Т и С по периметру. Этот вариант логотипа будет применяться для основного предложения компании, а в варианте логотипа для дочерних компаний и суббрендов у квадрата будет отсекаться угол, на котором будет размещаться логотип суббренда.

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Президент компании Вячеслав Николаев рассказал, что после визуального обновления бренда в 2019 году стало понятно, что этих изменений не хватило, поэтому было принято решение о полномасштабном ребрендинге.

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