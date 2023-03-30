ВТБ: Мошенники придумали новую схему для получения доступа к онлайн-банку

Специалисты ВТБ зафиксировали рост числа случаев мошенничества, когда жертве сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка, а затем пытаются украсть деньги со счета.

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе банка, схема действует следующим образом. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра. Во время разговора они сообщают, что онлайн-банк клиента заблокирован и просят сообщить свою идентификацию и пароль из смс, который якобы должен помочь восстановить работу сервиса.

На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись, чтобы оформить заявку на кредит и вывести деньги на свои счета. В таких случаях нужно просто положить трубку и самостоятельно связаться с банком для уточнения информации.

По данным банка, попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25 процентов с начала года.