МТС представила новый логотип

МТС в рамках ребрендинга представила новый логотип компании, им стал красный квадрат с тремя буквами М, Т и С. Он сменил прежний логотип группы - яйцо.

Президент МТС Вячеслав Николаев пояснил, что компания сильно поменялась, в частности была изменена система управления.

"Мы не могли оставаться теми же самыми, подумали, что нам пришло время поменяться и снаружи. Не скажу, что это окончательное и бесповоротное решение", - сообщил он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Нынешний ребрендинг глава МТС оценил в 20-30 млн рублей.

МТС поместила яйцо на свой логотип в 2006 году, и с тех пор его дизайн менялся лишь незначительно.