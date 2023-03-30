МТС представила новый логотип - теперь это красный квадрат с названием компании
МТС в рамках ребрендинга представила новый логотип компании, им стал красный квадрат с тремя буквами М, Т и С. Он сменил прежний логотип группы - яйцо.
Президент МТС Вячеслав Николаев пояснил, что компания сильно поменялась, в частности была изменена система управления.
"Мы не могли оставаться теми же самыми, подумали, что нам пришло время поменяться и снаружи. Не скажу, что это окончательное и бесповоротное решение", - сообщил он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Нынешний ребрендинг глава МТС оценил в 20-30 млн рублей.
МТС поместила яйцо на свой логотип в 2006 году, и с тех пор его дизайн менялся лишь незначительно.
При этом, как ранее пояснил Николаев в интервью РБК, исследования общественного мнения показали, что у большинства клиентов сотового оператора МТС ассоциируется не с яйцом, а, скорее, с красным цветом.