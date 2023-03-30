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57 минут назад

Россияне стали меньше жаловаться на рекламу в ФАС

Парламентская газета

Рекламные рассылки и звонки без согласия получателя остаются самым частым способом нарушения законодательства о рекламе, при этом число жалоб россиян на нарушения в сфере рекламы сократилось. Об этом рассказала глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина на круглом столе Комитета Совфеда по экономической политике 30 марта.

Россияне стали меньше жаловаться на рекламу в ФАС
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

За прошлый год в службу поступило меньше обращений от граждан и компаний по поводу нарушений в сфере рекламы, чем в 2021-м. В 2022 году их было около 12 тысяч, а в 2021-м — больше 17 тысяч. Также снизилось и количество выявленных нарушений по результатам рассмотрения дел, отметила представитель ФАС.

«Мы возбудили более трех тысяч дел по признакам нарушения законодательства о рекламе», — рассказала Никитина.

В топе нарушений уже не первый год — распространение рекламы по телефону без согласия абонентов и реклама финансовых услуг без указания большинства условий.

Компании,Татьяна Никитина,Совет Федерации,
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