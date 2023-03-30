$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Еще один крупный иностранный зернотрейдер заявил о прекращении экспорта из России

Российская Газета

Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, рассказали "РГ" в ведомстве.

Еще один крупный иностранный зернотрейдер заявил о прекращении экспорта из России
Фото: ТАССТАСС

Там уточнили, что в настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

"Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме", - заверили в Минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши.

На днях о том же заявила компания "Каргилл". Обе компании входят в топ-6 экспортеров российского зерна.

Ранее эксперты оценили для "РГ" последствия ухода с российского рынка иностранных зернотрейдеров.

Компании,Минсельхоз России,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий