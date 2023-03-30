Еще один крупный иностранный зернотрейдер заявил о прекращении экспорта из России

Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, рассказали "РГ" в ведомстве.

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Там уточнили, что в настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

"Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме", - заверили в Минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши.

На днях о том же заявила компания "Каргилл". Обе компании входят в топ-6 экспортеров российского зерна.