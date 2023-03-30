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1 час назад

Sony назначила нового главу своего российского юрлица

ТАСС

Японская транснациональная корпорация Sony сменила руководителя своего юрлица в России, следует из выписки российской компании из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Sony назначила нового главу своего российского юрлица
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Назначение нового генерального директора АО "Сони электроникс" - Максима Викрамасекеры, гражданина РФ - произошло 28 марта, он сменил на этом посту Такаси Абэ. Согласно базе СПАРК, Викрамасекера не занимал до этого момента должности в других компаниях.

В марте 2022 года Sony приняла решение приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Сейчас товары Sony поставляются в Россию с помощью механизма параллельного импорта.

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