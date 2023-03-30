Sony назначила нового главу своего российского юрлица

Японская транснациональная корпорация Sony сменила руководителя своего юрлица в России, следует из выписки российской компании из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Назначение нового генерального директора АО "Сони электроникс" - Максима Викрамасекеры, гражданина РФ - произошло 28 марта, он сменил на этом посту Такаси Абэ. Согласно базе СПАРК, Викрамасекера не занимал до этого момента должности в других компаниях.