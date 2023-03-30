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1 час назад

Маттиас Варниг покинет пост гендиректора Nord Stream 2 AG

Илья Родин

Маттиас Варниг, гендиректор Nord Stream 2 AG, намеревается покинуть свой пост в конце марта 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Гендиректор Nord Stream 2 AG покинет свой пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в дальнейшем управлять деятельностью компании-оператора «Северного потока - 2» будет особый комитет. Главой организации планируется назначить представителя Transliq AG.

В пресс-службе рассказали, что компания высоко оценивает действия Варнига на посту гендиректора, его труды по созданию сложной трансграничной инфраструктуры.

Напомним, что бизнесмен с 2011 года состоял в совете директоров «Роснефти». 20 мая 2022 года он покинул его одновременно с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

Ранее Варниг предположил, что Москва не имеет никакого отношения к терактам на «Северных потоках».

Вместе с тем, он отказался сообщить, какую именно страну подозревает в причастности к диверсиям на газопроводах.

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