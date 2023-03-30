Гендиректор Nord Stream 2 AG покинет свой пост

Маттиас Варниг, гендиректор Nord Stream 2 AG, намеревается покинуть свой пост в конце марта 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в дальнейшем управлять деятельностью компании-оператора «Северного потока - 2» будет особый комитет. Главой организации планируется назначить представителя Transliq AG.

В пресс-службе рассказали, что компания высоко оценивает действия Варнига на посту гендиректора, его труды по созданию сложной трансграничной инфраструктуры.

Напомним, что бизнесмен с 2011 года состоял в совете директоров «Роснефти». 20 мая 2022 года он покинул его одновременно с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

Ранее Варниг предположил, что Москва не имеет никакого отношения к терактам на «Северных потоках».