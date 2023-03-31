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47 минут назад

РБК: 3M ведет переговоры по продаже двух заводов в России

BFM.RU

Научно-производственный холдинг ВМП может купить два российских завода американской химической корпорации 3M. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Американская корпорация 3М нашла покупателя на бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, речь идет о предприятиях в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и в Волоколамске. Сделку по их продаже уже одобрила правительственная комиссия.

Опрошенные РБК эксперты оценивают общую стоимость российских активов 3М в 50 млн долларов. Вместе с тем они отмечают, что американской корпорации придется сделать скидку, так как 3M в рамках сделки не будет продавать технологии производства, а только производственные мощности.

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Факт переговоров подтвердил РБК президент ВМП Михаил Вахрушев. Однако он отказался от дальнейших комментариев.

Компании,Михаил Вахрушев,
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