Американская корпорация 3М нашла покупателя на бизнес в России

Научно-производственный холдинг ВМП может купить два российских завода американской химической корпорации 3M. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

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По данным издания, речь идет о предприятиях в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и в Волоколамске. Сделку по их продаже уже одобрила правительственная комиссия.

Опрошенные РБК эксперты оценивают общую стоимость российских активов 3М в 50 млн долларов. Вместе с тем они отмечают, что американской корпорации придется сделать скидку, так как 3M в рамках сделки не будет продавать технологии производства, а только производственные мощности.