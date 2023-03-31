«Сегежа групп» продала европейские активы

"Сегежа групп" продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность. Финансовую сторону сделки и информацию о том, кому были проданы активы, компания раскроет позднее, сообщил журналистам глава компании Михаил Шамолин.
"Эта транзакция проведена, они проданы. Проданы просто потому, что их деятельность невозможно было поддерживать физически", - сказал Шамолин.
По его словам, из-за санкционных ограничений стало невозможно снабжать бумагой европейские производства.
"С другой стороны, они не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители бумаги отказывались им ее поставлять. И клиенты отказывались покупать продукцию из-за того, что владелец европейских активов - российская компания", - пояснил глава "Сегежа групп".
Шамолин также добавил, что позднее будет сделано дополнительное раскрытие по сделке. Однако он добавил, что сделка была "рыночной и по рыночной цене".
Компания владела предприятиями через европейскую "дочку" холдинга Segezha Packaging, которая объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Румынии, Турции и Чехии. Предприятия вошли в состав компании в 2014 году.