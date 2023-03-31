«Сегежа групп» продала европейские активы

"Сегежа групп" продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность. Финансовую сторону сделки и информацию о том, кому были проданы активы, компания раскроет позднее, сообщил журналистам глава компании Михаил Шамолин.

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"Эта транзакция проведена, они проданы. Проданы просто потому, что их деятельность невозможно было поддерживать физически", - сказал Шамолин.

По его словам, из-за санкционных ограничений стало невозможно снабжать бумагой европейские производства.

"С другой стороны, они не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители бумаги отказывались им ее поставлять. И клиенты отказывались покупать продукцию из-за того, что владелец европейских активов - российская компания", - пояснил глава "Сегежа групп".

Шамолин также добавил, что позднее будет сделано дополнительное раскрытие по сделке. Однако он добавил, что сделка была "рыночной и по рыночной цене".