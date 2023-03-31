Yota сравнила подходы к использованию тарифов владельцами iPhone и Android

Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения, при этом поклонники Android получают от них максимальную выгоду. К таким выводам пришли эксперты Yota.

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Тариф-конструктор Yota, позволяющий клиенту настроить необходимое наполнение с точностью до минуты, смс и гигабайта, пользователи iOS выбирают чаще. Калькулятором тарифа пользуется 33,7 процента всех владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти.

При этом большинство владельцев iPhone, выбрав наполнение один раз, на этом останавливаются, а поклонники Android стараются довести свой тариф до совершенства: 34 процента пользователей за последние полгода корректировали количество минут, гигабайт или смс в пакете. Также пользователи Android активно подключали безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы а также другие категории приложений.

«Такое потребительское поведение в целом соответствует подходу разработчиков операционных систем. iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору», — отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.