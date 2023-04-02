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16 минут назад

FT: КНР начала расследование в отношении американской компании Micron Technology

Газета.Ruиещё 3

Китайские власти начали расследование в отношении американской компании по производству чипов памяти Micron Technology, сообщает газета Financial Times.

КНР начала расследование в отношении американской компании Micron Technology
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проверка проводится из соображений «национальной безопасности» в ответ на усиливающиеся ограничения Вашингтона по доступу Китая к полупроводниковым технологиям, пишет издание.

«Управление киберпространства Китая заявило, что рассмотрит импорт продуктов Micron в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности своей информационной инфраструктуры и предотвращения рисков, вызванных проблемами с продуктами», — сообщает FT.

По информации газеты, компания Micron Technology является крупнейшим производителем микросхем памяти в Америке. После объявления о расследовании акции компании в США упали на 4%.

В декабре прошлого года США ограничили поставки продукции для выпуска полупроводников 28 компаниям из Китая. В феврале Вашингтон анонсировал введение запрета на приобретение ряда групп товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран.

Компании,Micron Technology,
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