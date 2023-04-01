$76.45+0.1482.39-0.75
16 минут назад

Bloomberg сообщил о возможном уходе американской агропромышленной компании ADM из России

Газета.Ru

Крупнейшая международная американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода из России, написало агентство Bloomberg.

Bloomberg: крупный зерновой трейдер задумался об уходе из России
Фото: Жевель ИТМЖевель ИТМ

Издание связало решение корпорации с давлением со стороны властей США, потребовавших от ADM прекратить отношения с Москвой из-за ситуации а Украине.

В случае принятия соответствующего решения агропромышленный гигант станет третьим в числе покинувших Россию крупных компаний этого сектора после канадского зернового трейдера Viterra и американского Cargill.

Bloomberg назвал предполагаемое решение ADM положительным для Москвы, поскольку в таком случае страна получит больший контроль над глобальными поставками продовольствия, и поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в бюджет значительно вырастут. Это несмотря на то, что своим уходом американская компания планирует повлиять на ограничение доходов России.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что руководство компании Viterra, которая является одним из крупнейших западных поставщиков российского зерна, намерено покинуть внутренний рынок России вслед за продовольственной Cargill.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий