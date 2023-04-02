Ограничительные меры со стороны западных стран привели к совершенно неожиданным результатам, заявил обозреватель Кароль Дукак в статье для портала Hlavné správy. В частности, значительную прибыль получил российский автогигант «КАМАЗ».

По его данным, после начала спецоперации на Украине с российского рынка большегрузов ушли многие западные концерны.

В итоге, пояснил Дукак, «КАМАЗ» на фоне отсутствия конкурентов стал безусловным лидером рынка. Он добавил, что российский концерн, получив такой «подарок», в полной мере смог воспользоваться создавшейся ситуацией.

Автор предположил, что западные политики даже представить себе не могли такого развития событий.

«Против таких русских тигров западные паяцы — слабаки», - подчеркнул обозреватель.

По его данным, по состоянию на 31 декабря 2022 года, «КАМАЗ» получил прибыль в размере 267 млрд рублей, что на 7% выше, чем годом ранее.