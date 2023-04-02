$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В Словакии заявили, что санкции стали подарком для «КАМАЗа»

Елена Прошина

Ограничительные меры со стороны западных стран привели к совершенно неожиданным результатам, заявил обозреватель Кароль Дукак в статье для портала Hlavné správy. В частности, значительную прибыль получил российский автогигант «КАМАЗ».

По его данным, после начала спецоперации на Украине с российского рынка большегрузов ушли многие западные концерны.

В итоге, пояснил Дукак, «КАМАЗ» на фоне отсутствия конкурентов стал безусловным лидером рынка. Он добавил, что российский концерн, получив такой «подарок», в полной мере смог воспользоваться создавшейся ситуацией.

СМИ предупредили об угрозе экологической катастрофы из-за санкций против РФ

Автор предположил, что западные политики даже представить себе не могли такого развития событий.

«Против таких русских тигров западные паяцы — слабаки», - подчеркнул обозреватель.

По его данным, по состоянию на 31 декабря 2022 года, «КАМАЗ» получил прибыль в размере 267 млрд рублей, что на 7% выше, чем годом ранее.

Дукак резюмировал, что санкции в целом благотворно отразились на российской экономике.

Компании,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий