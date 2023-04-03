Состояние богатейших россиян увеличилось на $13 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $3,17 млрд, его состояние увеличилось до $18,5 млрд, а состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона увеличилось на $1,65 млрд, до $26,3 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,17 млрд, его состояние составляет $21 млрд.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $571 млн, до $12,6 млрд. Он заработал более $800 млн, основываясь, в частности, на имеющейся информации о дивидендах СУЭК и "Еврохима", купле-продаже долей в этих закрытых предприятиях. Мельниченко также получил более $500 млн от дивидендов и продажи акций публичных компаний до декабря 2017 года, свидетельствуют документы аналитической компании и данные Bloomberg. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы.