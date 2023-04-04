Индийский госбанк отказался обслужить платежи за дорогую нефть из России

С начала апреля индийский Bank of Baroda, третий по величине банк страны, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, отказался проводить платежи за российскую нефть, если ее цена превышает установленный странами G7 и Евросоюзом потолок в размере 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом, сообщает Reuters.

До этого отдельные индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) расплачивались через указанный банк за российскую низкосернистую нефть (считается более качественной и стоит дороже) в дирхамах ОАЭ, которые строго привязаны к доллару. Такой способ позволял им платить более высокую цену и скрывать факт нарушения санкций.

Однако теперь руководство Bank of Baroda решило, что схема выглядит слишком рискованной и может привести к вторичным санкциям. Госбанк довел информацию до своих клиентов еще в марте, и некоторые из них действительно столкнулись с отказом.

Индия официально не присоединилась к потолку цен на российскую нефть, однако источники на рынке и в руководстве страны неоднократно указывали, что фактически требования соблюдаются.

Для России индийский рынок стал особенно важным после вступления в силу в декабре эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти. Однако и без этого объем поставок сырья в Индию в 2022 году взлетел в 22 раза. Источники Reuters считают, что действия Bank of Baroda поспособствуют развитию платежей в рупиях, но российским компаниями придется искать способ реализовать эту валюту.