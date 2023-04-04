В Альфа-Банке отменили комиссии за все платежи и переводы

Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для физлиц: с карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона (даже на сумму свыше 100 тысяч рублей), за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Пресс-служба Альфа-Банка

Без комиссии можно оплачивать такие сервисы и услуги, как ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и другие.

У клиентов с ранее оформленными дебетовыми картами Альфа-Банка в ближайшее время появится опция подключения услуги,также они могут подключить ее через чат в приложении. Все клиенты Альфа-Премиум и А-Клуба уже могут совершать платежи и переводы без комиссии.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор считает важным, чтобы у людей было право свои сбережения переводить из одного банка в другой свободно.

«Мы понимаем, что люди часто являются клиентами разных банков, обслуживаются в одном, выплачивают кредит или ипотеку в другом — это нормально. Обычно банки берут процент с таких платежей или переводов, а мы запустили принципиально новое на рынке решение — не только удобное, но и выгодное для клиентов. Нам важно, чтобы люди могли решать, где и как им удобно платить, чтобы их заботила сумма платежа или перевода, а не сумма комиссии», — рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

В перспективе, если услуга окажется востребованной, банк планирует сохранить ее в качестве постоянной для всех клиентов при условии сохранения ежемесячных трат по карте на десять тысяч рублей. Сейчас такое условие по тратам отсутствует.