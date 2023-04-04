Компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве
Компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве в США. Об этом сообщается на сайте компании.
Virgin Orbit принадлежит Брэнсону на 75 процентов, второй по величине акционер - эмиратский фонд Mubadala. Компания занималась доставкой небольших спутников на орбиту с помощью ракет, запускавшихся с модифицированного самолета Boeing 747.
Заявление было подано в суд по главе 11, предполагающей реорганизацию для сохранения бизнеса (она позволяет компаниям продолжать работу).
Причиной подачи на банкротство в Virgin Orbit назвали недостаток финансирования. В рамках банкротства компания займется оценкой активов для их будущей продажи.
Virgin Orbit получила кредит от Virgin Investments Limited в 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса банкротства. Эти деньги — необходимая ликвидность для работы по продаже бизнеса.
Чуть больше года назад Virgin Orbit попыталась запустить спутники в космос с территории Великобритании, но попытка оказалась неудачной. Миссия стала шестой для компании и второй провальной.
За первые три квартала 2022 года операционные убытки Virgin Orbit составили 149 миллионов долларов, а в марте 2023-го компания отправила почти всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск на неопределенное время, ее акции в моменте упали на 52 процента.