Компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве в США. Об этом сообщается на сайте компании.

Virgin Orbit принадлежит Брэнсону на 75 процентов, второй по величине акционер - эмиратский фонд Mubadala. Компания занималась доставкой небольших спутников на орбиту с помощью ракет, запускавшихся с модифицированного самолета Boeing 747.

Заявление было подано в суд по главе 11, предполагающей реорганизацию для сохранения бизнеса (она позволяет компаниям продолжать работу).

Причиной подачи на банкротство в Virgin Orbit назвали недостаток финансирования. В рамках банкротства компания займется оценкой активов для их будущей продажи.

Virgin Orbit получила кредит от Virgin Investments Limited в 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса банкротства. Эти деньги — необходимая ликвидность для работы по продаже бизнеса.

Чуть больше года назад Virgin Orbit попыталась запустить спутники в космос с территории Великобритании, но попытка оказалась неудачной. Миссия стала шестой для компании и второй провальной.