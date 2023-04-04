Анонсировано открытие первого магазина Zara под новым названием

Уже в апреле в московском торговом центре «Авиапарк» откроется обновленный магазин Zara, который будет носить новое название. Об этом пишет ТАСС.

По словам директора отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева, новые магазины в апреле откроются и в других регионах. Торговые точки будут носить новое название – Maag. Первый такой магазин для покупателей откроет двери в ТЦ «Авиапарк».

Однако услугами бренда Zara покупатели все еще могут пользоваться. Так, например, до 15 мая можно оформить возврат товара или сертификатов. Таким образом, несмотря на реакцию бизнеса на нынешнюю глобальную ситуацию, консультанты сохранили логистику сети.