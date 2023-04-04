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55 минут назад

Масштабные поставки товаров IKEA в Россию прекратились

Lenta.ruиещё 1

В России не зафиксировали заметных поставок продукции IKEA. О прекращении масштабных поставок товаров шведского бренда в страну сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

Гендиректор ассоциации Александр Шестаков заявил, что российские покупатели не нуждаются в продукции ушедшей из страны IKEA.

«Большую часть мебели и комплектующих для шведской компании производили именно отечественные предприятия, которые после ухода IKEA с рынка продолжают работать и выпускают аналогичную продукцию», — рассказал он.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев добавил, что организация бизнеса IKEA сильно ограничивает возможности параллельных поставок в Россию. Шведская компания работает по замкнутой на себя модели: производит товары, которые затем поставляет в собственные торговые точки с учетом их потребностей. Это означает, что продукцию можно закупать только у правообладателя. Поповичев считает, что поставки товаров IKEA в Россию будут минимальными.

В «Яндекс Маркете» напомнили, что на данный момент продукцию шведского бренда все еще можно приобрести в России. В 2022 году маркетплейс выкупил все запасы российского подразделения IKEA, количество товаров составило более 20 миллионов. Продукция сети представлена на площадке в широком ассортименте.

В марте IKEA продала последнюю принадлежавшую ей фабрику в России — завод в Подберезье Новгородской области. Новым владельцем предприятия стал совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов.

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