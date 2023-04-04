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20 минут назад

Владелец Louis Vuitton обошел Маска в рейтинге миллиардеров

Мария Иванова

Владелец французской компании LVMH Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира, составляемый Forbes. Арно сместил с первого места владельца Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска.

Владелец Louis Vuitton обошел Маска в рейтинге миллиардеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Forbes отмечает, что за последний год выручка, прибыль и акции LVMH достигли рекордных высот и помогли добавить 53 миллиарда долларов к состоянию Арно.

74-летний француз вошел в рейтинг 2023 года с состоянием в 211 миллиардов долларов, опередив прошлогоднего лидера Маска на 31 миллиард. За 2022 год акции Tesla, составляющие основу капитала Маска, упали на 65 процентов, обвал связан с покупкой миллиардером Twitter за 44 миллиарда долларов.

Арно — единственный бизнесмен в рейтинге, чей капитал превышает 200 миллиардов.

Как подчеркивает Forbes, имя Арно не так известно широкой публике, как бренды, которыми владеет LVMH: это Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Sephora, Givenchy, Marc Jacobs и другие. Примерно за 30 лет с тех пор, как Арно получил контроль над LVMH, он превратил ее в крупнейшую в мире компанию по производству предметов роскоши с более чем 70 брендами. Благодаря дорогостоящим приобретениям выручка LVMH выросла с четырех миллиардов долларов в 1989 году до 86 миллиардов в 2022-м. Акции LVMH выросли на 35 процентов за последний год.

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В течение последних трех лет Арно занимал третье место в списке самых богатых людей Forbes, уступая не только Маску, но и основателю Amazon Джеффу Безосу.

Безосу на этот раз досталась третья строчка. Его состояние Forbes оценил в 114 миллиардов долларов против 171 миллиарда в прошлогоднем рейтинге. Капитал Безоса сократился на фоне падения акций Amazon.

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