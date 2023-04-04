$79.36+1.4186.72+2.10

Рейтинг миллиардеров России впервые возглавил Андрей Мельниченко

2

Список самых богатых россиян по версии Forbes впервые возглавил основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко. Его состояние за год удвоилось и достигло $25,2 млрд. Об этом сообщает журнал.

На втором месте в списке оказался Владимир Потанин ($23,7 млрд), на третьем — Владимир Лисин ($22,1 млрд). Четвертое место занимает Леонид Михельсон ($21,6 млрд), а замыкает пятерку Алексей Мордашов и его семья ($20,9 млрд).

В первую десятку также попали председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд). Седьмое место досталось председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко ($18,5 млрд).

Топ-10 замыкают основатель USM Алишер Усманов ($14,4 млрд) и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман ($12,6 млрд). На десятой строчке оказался основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд). В прошлом году он был на третьем месте ($15,1 млрд).

Владелец Louis Vuitton обошел Маска в рейтинге миллиардеров

В список также попал основатель бренда «Яшкино», контролирующий холдинг «КВД Групп» и сеть «Ярче!» Денис Штенгелов ($1,3 млрд). Также вошел в рейтинг основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко с состоянием $2,1 млрд.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий