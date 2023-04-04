Список самых богатых россиян по версии Forbes впервые возглавил основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко. Его состояние за год удвоилось и достигло $25,2 млрд. Об этом сообщает журнал.

На втором месте в списке оказался Владимир Потанин ($23,7 млрд), на третьем — Владимир Лисин ($22,1 млрд). Четвертое место занимает Леонид Михельсон ($21,6 млрд), а замыкает пятерку Алексей Мордашов и его семья ($20,9 млрд).

В первую десятку также попали председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд). Седьмое место досталось председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко ($18,5 млрд).

Топ-10 замыкают основатель USM Алишер Усманов ($14,4 млрд) и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман ($12,6 млрд). На десятой строчке оказался основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд). В прошлом году он был на третьем месте ($15,1 млрд).